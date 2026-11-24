A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Sant’Ana do Livramento, vinculada à 12ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (12ª DPRI). Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão e duas medidas cautelares diversas da prisão.

Além de Alegrete, as diligências ocorreram em Sant’Ana do Livramento e em estabelecimentos prisionais da região.

Investigação identificou esquema coordenado de dentro do presídio

Conforme a Polícia Civil, a investigação começou após a apreensão de um aparelho celular no interior da Penitenciária Estadual de Sant’Ana do Livramento. A análise dos dados do dispositivo permitiu identificar uma estrutura organizada para negociar e distribuir entorpecentes, mesmo com integrantes recolhidos ao sistema penitenciário.

De acordo com o delegado Marcos Mesquita, o conteúdo extraído do aparelho revelou orientações repassadas de dentro da prisão para pessoas que atuavam fora dela, envolvendo a distribuição de drogas, a comercialização e o recebimento dos valores.

A investigação também apontou a utilização de contas bancárias de terceiros, inclusive de familiares dos envolvidos, para movimentar recursos provenientes da atividade criminosa.

Mandados foram cumpridos em três municípios e presídios

Dos 11 mandados de busca e apreensão cumpridos durante a operação, cinco foram executados em endereços residenciais: quatro em Sant’Ana do Livramento e um em Alegrete. Os outros seis foram cumpridos em unidades prisionais, sendo quatro na Penitenciária Estadual de Sant’Ana do Livramento e dois na Penitenciária Modulada de Uruguaiana.

Leia mais: Ernani Tortorella: 39 anos de microfone, uma vida dedicada ao rádio e à arte de comunicar

As cinco prisões preventivas determinadas pela Justiça também foram efetivadas. Três ocorreram em endereços residenciais de Sant’Ana do Livramento e outras duas em estabelecimentos prisionais.

Segundo o delegado, não houve apreensão de drogas durante as diligências realizadas nesta terça-feira.

Investigação terá continuidade

A Polícia Civil dará sequência à análise do material reunido para concluir o inquérito policial e encaminhar os procedimentos ao Poder Judiciário.

A operação contou com a participação de agentes das Delegacias de Polícia de Quaraí e Rosário do Sul, da Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), da 1ª Delegacia de Polícia de Sant’Ana do Livramento e da Delegacia de Polícia de Alegrete. As ações nas unidades prisionais tiveram o apoio da Polícia Penal.

Em Alegrete, o cumprimento do mandado de busca e apreensão integrou a ofensiva regional contra o esquema investigado, que, segundo a Polícia Civil, mantinha uma estrutura de negociação e movimentação financeira do tráfico mesmo a partir do interior do sistema penitenciário.