Procon notifica bancos sobre a necessidade de terem cadeira de rodas nas agências

A Lei Municipal que exige que as instituições bancárias tenham cadeiras de rodas, de autoria da vereadora Firmínia Soares- Fuca, de 2018 não era de conhecimento das instituições.

O diretor do Procon, Jeferson Maidana, diz que a Lei vem da época da Prefeita Cleni Paz só que não houve continuidade ao cumprimento dessa Lei.

Procon nos bancos

A equipe do Procon foi em todas as agências bancárias de Alegrete notificar sobre essa Lei, visto que uma situação, na semana passada, em que uma pessoa com dificuldade de mobilidade precisou de uma cadeira de rodas no Banrisul a questão veio à tona na cidade. O Procon deu prazo de 10 dias para os bancos se adequarem, diz Maidana.

