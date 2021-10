Homem que bateu na companheira, no Bairro Jardim Planalto, foi preso em flagrante pela BM

No bairro Jardim Planalto, homem foi preso em flagrante ao agredir a companheira psicologicamente e fisicamente.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a vítima acionou a Brigada Militar quando o acusado teria pego uma arma de fogo. Ela disse aos policias que o indivíduo passou a noite toda consumindo bebida alcoólica e cocaína.

Por volta das 5h de terça-feira(19), o homem passou a discutir com a vítima por ciúmes. Na sequência deu um soco na face e seguiu com muito xingamentos a ofendendo com palavrões.

Assim que iniciaram as ameaças de morte, o acusado teria pego uma arma de fogo, momento em que a companheira conseguiu acionar a Brigada Militar. Assim que chegaram no endereço, o indivíduo havia saído da casa, porém, foi localizado pelos policias atrás de arbustos no pátio da residência do vizinho. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia. Com ele, não foi encontrada a arma mencionada pela vítima.

Em contato com a Delegada Fernanda Moura, foi determinada a prisão em flagrante. O acusado foi ouvido e seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A vítima solicitou Medidas Protetivas.

O fato aconteceu no bairro Jardim Planalto, em Alegrete.