Operação Primavera, do Procon, vai fiscalizar cumprimento de normas sanitárias nos mercados

A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Sedetur e Secretaria de Saúde, por meio do Procon e da Vigilância Sanitária, estão realizando a “Operação Primavera”, que tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias, crimes contra o consumidor e de saúde pública e verificar se os mercados e supermercados do município estão cumprindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Procon, a operação é realizada nestes estabelecimentos, pois são os que registram maiores relações de consumo, principalmente neste período de pandemia de Covid-19.

Estão sendo inspecionadas pelos técnicos do Procon e da Vigilância Sanitária, as inserções de preços nos produtos e gôndolas, as rotulações, avaria nos produtos, como produtos enlatados com amassados, ferrugem, caixas de leite amassadas, bem como a qualidade dos produtos que estão sendo comercializados. Também estão sendo averiguados os prazos de validade dos alimentos, além das avaliações dos processos de armazenamento das mercadorias.

Algumas notificações foram realizadas e as empresas terão o prazo de até 30 dias para efetuarem a regularização. Conforme o Procon essa operação terá continuidade na próxima semana.