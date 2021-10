Partiu Natureza do Sesc Alegrete vai visitar o Jardim das Esculturas

Share on Email

O Sesc Alegrete convida a um passeio que mescla história, arte e trilha em meio à natureza. No próximo dia 31 de outubro, o projeto Partiu Natureza irá percorrer o Jardim das Esculturas, em Júlio de Castilhos.

O maior parque de esculturas da América Latina, com uma área de 70.000 m², conta com mais de 700 obras, que medem em torno de 1 a 6 metros de altura. As obras estão expostas em áreas verdes, amplos jardins e trilhas.

Jardim das Esculturas será o segundo Partiu Natureza

O passeio começa às 6h, com saída da frente do Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71). A inscrição dá direito a transporte, entrada no local, guia e almoço.

As vagas são limitadas e têm o valor de R$ 288 para pessoas que têm o cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresário e R$ 309 para o público em geral.

Informações e inscrições com o Sesc Alegrete pelo WhatsApp (55) 98423-6348 ou pelos telefones (55) 3422-4148 e (55) 3422-2129.

O quê: Partiu Natureza – Jardim das Esculturas

Quando: 31/10 (Domingo)

Quanto: R$ 288 para pessoas que têm o cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços e Empresário e R$ 309 para o público em geral.