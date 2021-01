Ópticas Santa Luzia, uma explosão de alegria que contagia Alegrete e região

Compartilhe















Ópticas Santa Luzia são referência na cidade de Alegrete. Os proprietários Carlos Agostinho Carvalho de Oliveira e Maria Safira Jardim de Oliveira juntamente com sua equipe de profissionais, há 42 anos desenvolvem um trabalho sério e comprometido, oferecendo o que há de mais moderno no segmento óptico.

Possui loja em dois endereços para melhor atender seus clientes, uma empresa que inova a cada ano acompanhando as últimas tendências.

E, pensando na saúde dos seus olhos, nas altas temperaturas da estação, aproveitam para lançar a promoção “Ano Novo, Óculos Novo”! Uma diversidade de óculos solares para todos os estilos, com proteção UVA e UVB, marcas renomadas, preços incríveis e condições especiais para você começar o ano de óculos novo.

Ópticas Santa Luzia, referência em óptica. Há 42 anos comprometida com você!

Endereço:

Rua General Neto, 74

Rua General Sampaio, 998

Facebook: Óptica Santa Luzia

Instagram: opticastaluzia

Aline Menezes