Ordem de serviço da obra de abertura do calçadão será assinada dia 16

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ordem de serviço para obra de revitalização do calçadão será assinada na próxima segunda- feira, dia 16 pela Prefeitura. O anuncio foi feito pelo Prefeito Márcio Amaral na solenidade de entrega do novo Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

O projeto prevê que seja aberta uma rua central no meio do passeio público no centro de Alegrete. Também será feita revitalização em canteiros, piso, bancos e iluminação.

Calçadão de Alegrete

Essa era uma demanda de empresários e famílias que moram no local que sentiam a falta de segurança a noite. A revitalização vem para valorizar mais aquela área da cidade, incentivar empreendedores, vendas e promover mais segurança a quem mora em prédios do calçadão.

O Prefeito disse que a obra contempla um sistema eletrônico que pode fechar a rua em caso de necessidade de se fazer eventos e outras atividadaes. O invetimemto desse trabalho de revitalização será de 150 mil reais.