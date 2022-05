Bombeiros de Alegrete realizam treinamento de resgate veicular

O Corpo de Bombeiros de Alegrete realizou um treinamento prático de resgate veicular.

A atividade foi realizada na última quinta-feira (12), nas dependências da empresa Sucata do Alemão. A empresa genuinamente alegretense cedeu dois veículos para realização do treinamento.

Atividade com desencarcerador mobilizou efetivo de Alegrete

Conforme a corporação, no exercício foi utilizado o novo kit de ferramentas de desencarceramento, vindo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Equipamento foi testado e aprovado pelos militares

No treinamento nas dependências da empresa Sucatão do Alemão, onde foram cedidos os veículos para o treinamento, foi possível simular diversas situações reais em caso de sinistro.

Empresa colocou dois veículos a disposição para o treinamento

O Treinamento contou com a presença de 12 militares, inclusive, entre eles os da Guarnição de serviço do dia (quinta), e os militares que vieram de forma voluntária para o treinamento.

Exercício simulado foi o mais próxima de uma situação real

A Corporação dos Bombeiros destacou o êxito do treinamento e agradeceu a empresa pela cedência do local e dos veículos para a atividade de desencarceramento veicular.

Corporação agradeceu pelo apoio da empresa

Fotos: Corpo de Bombeiros