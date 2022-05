Câmara entrega relatório sobre o transporte público ao MP

Na última quinta-feira (12), ocorreu no Ministério Público uma reunião com os Vereadores e a Promotora Luiza Trindade Losekan, para entrega do relatório da CIDBES (Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social).

O documento entregue é sobre as situações de irregularidades e passíveis correções no transporte público do município. O inquérito já conta com mais de 400 laudas.

Estiveram presentes os vereadores: Anilton Oliveira – Presidente da Câmara, Itamar Rodriguez – Vice-presidente e Presidente da CIDBES, 1° secretário Jaime Duarte, 2° Secretário da Mesa Bispo Enio Bastos, João Monteiro, Firmina Soares, Moisés Fontoura, Fábio Perez (Bocão) e Eder Fioravante.

No encontro, além do relatório, foi entregue um pen-drive contendo todas as informações, o abaixo-assinado e também informações e deliberações que aconteceram na audiência pública do transporte, realizada no mês de março na Câmara pela CIDBES.

Durante a reunião foi dialogado com a Promotora sobre o Piso Nacional do Magistério, onde os vereadores registraram novo pedido para agendamento de uma audiência com a promotoria.

Foto: Assessoria da CMA