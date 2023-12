Órgãos de saúde traçam estratégias para o combate à Leishmaniose Visceral

Participaram do encontro a Secretária Haracelli Fontoura, a Diretora da Saúde Nidiele Benevides, o Coordenador do setor de vetores Rodrigo Azevedo e o coordenador da Vigilância Sanitária Carlos Humberto Vasques. Além deles, estiveram presentes Andreia Carneiro, Coordenadora Adjunta da 10CRS e Coordenadora da vigilância ambiental, juntamente com Alan Mota, do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), que também atua como Técnico da vigilância ambiental da 10ª CRS.

A Leishmaniose Visceral é uma doença grave causada pelo protozoário Leishmania chagasi, transmitido por meio da picada de um inseto conhecido como flebotomíneo, sendo popularmente chamado de mosquito palha. Essa enfermidade pode afetar tanto pessoas quanto animais, especialmente cães.

O objetivo da reunião foi estabelecer um diálogo efetivo entre o Município e a 10ª CRS para alinhar ações preventivas e estratégias de tratamento relacionadas à enfermidade. A preocupação central foi a saúde pública, com destaque para a necessidade de implementar medidas que visem controlar a disseminação da doença, bem como abordar questões relacionadas à Dengue.

Durante a discussão, foram debatidas e delineadas diversas práticas e ações concretas, visando não apenas o tratamento de casos já identificados, mas também a prevenção da propagação da Leishmaniose Visceral na comunidade. Além disso, foram consideradas medidas correlatas no combate à Dengue, reforçando o comprometimento conjunto das autoridades de saúde em preservar a segurança sanitária e o bem-estar da população.

O encontro, marcado pela troca de informações técnicas entre as diferentes esferas de responsabilidade, representa um passo significativo na coordenação eficaz das ações de saúde, promovendo uma abordagem integrada e abrangente no enfrentamento dessas importantes questões de saúde pública.