Casa do Empreendedor de Alegrete recebe o Selo Diamante

A Casa do Empreendedor, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), representada pelo seu coordenador, Alex de Souza, recebeu uma nova certificação do Sebrae-RS e da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ.

A certificação de qualidade das Salas do Empreendedor do RS, reconhece os esforços realizados ao longo do ano para oferecer atendimento qualificado aos empreendedores, é resultado da parceria entre o SEBRAE e a FNQ. Em 2022, a Casa do Empreendedor de Alegrete conquistou o Selo Diamante, sendo uma das únicas cidades da Região a atender todos os requisitos e, em 2023, conquistou novamente o reconhecimento com o novo Selo Diamante.

No mesmo local,o Coordenador da Casa do Empreendedor, Alex de Souza, também participou do Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento do RS, onde foi realizado um workshop que proporcionou a imersão no universo do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal.

Alez Souza- Casa do Empreendedor de Alegrete

Para Alex, “a certificação da Casa do Empreendedor vem para reconhecer a eficiência de um trabalho que a cada ano vem se qualificando, pois quando iniciamos o processo de certificação, recebemos o Selo Bronze, em 2020 e isso nos fez buscar a excelência, e através de um trabalho incansável pulamos pro Ouro em 2021 e Diamante em 2022 e agora em 2023 confirmamos mais um Selo Diamante, o que nos enche de orgulho, porém sabemos que não é hora de descansar, o serviço público de qualidade só se dá através da qualificação constante dos seus servidores”.

No próximo dia 27 de dezembro, o Prefeito Márcio Amaral e o Vice-Prefeito Jesse dos Santos farão a entrega oficial do troféu e banner, que simbolizam a conquista do Selo de Qualidade, para toda a equipe da Casa do Empreendedor.