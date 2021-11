Os benefícios do alecrim

Share on Email

O alecrim é originário da região do Mediterrâneo. Ela tem tantas propriedades que já foi estuda por diversos cientistas. Em alguns lugares, o alecrim é conhecido como erva da alegria, pois os seus óleos essenciais favorecem a produção de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem estar. Além disso, é uma ótima escolha para aromatizar ambientes. Confira abaixo alguns benefícios dessa planta:

COMBATE Á TOSSE, GRIPE E ASMA

O alecrim tem uma excelente ação expectorante, sendo muito boa para auxiliar no combate a tosse, gripe e até as crises de asma.

PRESSÃO ARTERIAL ESTÁVEL

Ela tem propriedades que ajudam na melhora da circulação sanguínea, sendo muito boa para tratar a pressão alta.

DORES REUMÁTICAS E CONTUSÕES

Quando temos dores ou torcemos o pé, por exemplo, o alecrim pode ser usado para aliviar o incomodo. Para o reumatismo, são indicadas compressas de alecrim. Já para contusões ou entorses, o recomendado é massagem com óleo de alecrim.

PODER DIURÉTICO E AUXILIA NA DIGESTÃO

A plantinha possui minerais tais como potássio, cálcio, sódio, magnésio e fósforo. A ingestão dessas vitaminas/minerais colabora com a perda de peso, já que tem ação diurética. O chá de alecrim é digestivo e sudorífero, que ajuda aliviar os sintomas da má digestão, sendo muito indicado no pós-almoço.

COMBATE O ESTRESSE

Essa planta é cheia de ácido carnóstico – ácido com propriedades antioxidantes essenciais para o sistema nervoso – que ajuda a relaxar os nervos e os músculos, além de aumentar o fluxo sanguíneo e estimular o cérebro e a memória.

REDUZ O MAU HÁLITO

Fazer bochecho com a tintura do alecrim diluída em água ajuda contra o mau hálito, aftas, estomatites e gengivites.

COURO CABELUDO SAUDÁVEL

É indicado como fortificante para o couro cabeludo, como anticaspa e pode ser usado contra a queda de cabelo.

Vale lembrar, que receitas caseiras com alecrim não devem ser usadas durante a gestação ou lactação, em crianças menores de 12 anos, prostáticos e pessoas com diarreia. O exagero pode provocar irritações gastrointestinais e nefrite, além do fato de que a planta pode causar alergia.

Geovanna Valério Lipa