11 de novembro: Dia do Armistício

Dia 11 de novembro de 1918, exatamente às 11 horas, em um vagão-restaurante localizado na floresta de Compiègne, o acordo de paz entre os Aliados e a Alemanha foi assinado, porém não pode considera-lo como a declaração oficial que põe fim a Grande Guerra. Então, o dia 11 de novembro tornou-se uma data importante, um dia de lembranças para homenagear a todos que vivenciaram este inferno.

Vários lugares do mundo adotaram os dois minutos de silêncio no mesmo horário em que o acordo foi assinado. O primeiro minuto, segundo esses países, é para homenagear as vítimas da Guerra – cerca de 20 milhões de pessoas – e o segundo é para homenagear os sobreviventes desse conflito. A Alemanha não celebra a data, pois o dia é comemorado e festejado pelos países vencedores de um conflito armado – Aliados.

CURIOSIDADES:

Os EUA não queriam participar do conflito, então agentes britânicos começaram a disseminar histórias aos jornais para fazer com que a população sentisse ira contra os imigrantes alemães que viviam no país (e não tinham nada a ver com a guerra) e convencer a população de que era necessário lutar ao lado da França e da Grã Bretanha.

Quando Walt Disney tinha apenas 16 anos, largou o colégio e arrumou documentos falsos para participar da Guerra como integrante do Corpo de Ambulância da Cruz Vermelha na França.

Durante o conflito, um grupo de soldados russos e alemães concordou em cessar fogo para que os soldados pudessem lutar contra um ataque de lobos.

Um soldado português chamado Aníbal Augusto Milhais, convenceu um pelotão alemão de que os militares estavam lutando contra uma unidade inteira de oficiais. Foi condecorado com a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito do Exército de Portugal.

O Veterano do Exército dos EUA que mais recebeu condecorações por sua participação na Grande Guerra era um imigrante mexicano que não tinha nem documentação legalizada. Tal soldado se chamava Marcelino Serna.

Foi apenas depois do fim da Primeira Guerra Mundial que a Polônia, Lituânia, Finlândia e Estônia emergiram como nações independentes.

Geovanna Valério Lipa