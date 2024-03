Os sonhos de Matteus revelados no BBB ecoam nas coxilhas do pampa

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, o confinamento revela histórias profundas e sonhos que ecoam além das paredes do reality show. Em uma conversa sincera com Fernanda, Matteus Amaral, natural de Alegrete, mostrou um lado seu que vai além das câmeras e dos holofotes. Com simplicidade e determinação, o estudante de Engenharia Agrícola, de 27 anos, compartilhou seus planos para o futuro, ressaltando sua paixão pelo campo e sua vontade de seguir nessa área após sua jornada no BBB24.

Matteus, atualmente no sétimo semestre de Engenharia Agrícola, na UNIPAMPA, enfrentou obstáculos significativos ao longo de sua jornada acadêmica. Originário da zona rural, ele enfrentou dificuldades de acesso à educação durante sua infância, uma realidade comum a muitos jovens em áreas remotas. No entanto, sua determinação, assim como da mãe Luciane Amaral e da avó dona Neuza, o levaram a superar esses desafios e a alcançar o ensino superior.

Criado pela mãe com o apoio da avó, Matteus encontrou na figura do padrasto uma referência paterna. Juntos, eles trabalham em uma estância, cuidando de bois para corte agropecuário, nos períodos que Matteus está em recesso da faculdade, pois o curso exige muito. Essa conexão com o campo e suas tradições moldaram sua identidade e alimentaram sua paixão pela agricultura.

Durante sua trajetória, Matteus teve que enfrentar dificuldades financeiras, o que o levou a trancar sua matrícula por um período para trabalhar, retornando em 2022. No entanto, isso não diminuiu seu entusiasmo pelo seu campo de estudo e sua determinação em seguir adiante com sua formação.

Além de seu compromisso com os estudos, Matteus também encontrou tempo para se envolver em atividades extracurriculares significativas. Ele participou de concursos de beleza, não apenas para superar sua timidez, mas também para apoiar o trabalho social no Centro de Equoterapia de sua cidade. Essa experiência revela não apenas sua coragem pessoal, mas também seu desejo genuíno de contribuir para sua comunidade.

Agora, dentro da casa do Big Brother Brasil, Matteus tem a oportunidade de compartilhar sua história e inspirar outros jovens que enfrentam desafios semelhantes. Sua dedicação à Engenharia Agrícola não é apenas um reflexo de seus objetivos profissionais, mas também de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

Mas o que exatamente faz um engenheiro agrícola?

Esse profissional desempenha um papel fundamental no agronegócio, buscando constantemente novas técnicas de plantio e manejo da terra. Além disso, eles desenvolvem projetos para construção de infraestruturas como cisternas e estufas, que são essenciais para o processo de produção e armazenamento de produtos agrícolas. Não apenas isso, o engenheiro agrícola também está envolvido em projetos de conservação do solo e dos recursos hídricos, garantindo a sustentabilidade das práticas agrícolas.

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), o engenheiro agrícola está apto a realizar uma variedade de tarefas, desde o planejamento e coordenação de atividades agrossilvipecuárias e do agronegócio até a prestação de assistência técnica e consultoria. Sua atuação é fundamental para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e promover práticas agrícolas sustentáveis em todo o país.

Enquanto o Brasil acompanha a jornada de Matteus Amaral dentro da casa mais vigiada do país, é importante lembrar que suas aspirações vão além das paredes do reality show. Seu compromisso com a Engenharia Agrícola e seu desejo de fazer a diferença em sua comunidade destacam-no como um exemplo de determinação e perseverança para todos aqueles que compartilham seus sonhos e enfrentam desafios semelhantes. Que sua história inspire outros a perseguir seus objetivos, não importa quão difíceis possam parecer. E que, após o BBB24, Matteus continue trilhando seu caminho com coragem, paixão e dedicação à sua área de estudo e à sua comunidade.