Patrulha Rural da BM apreende armas em tentativa de homicídio; vítima foi esfaqueada

A tentativa de homicídio ocorreu no interior do município, cerca de 130 km da cidade. Segundo apurado pelos policiais militares, uma discussão entre a vítima e o suspeito de 41 anos teria motivado a violência. Ambos os homens trabalham no mesmo estabelecimento rural, e o indivíduo que desferiu as facadas teria se dirigido até a lavoura onde a vítima estava.

Conforme apurado pelo PAT, na sequência, uma guarnição da Patrulha Rural de Uruguaiana atendeu à ocorrência de tentativa de homicídio na localidade do Ibirocai – Chapadão, após receber informações sobre uma vítima esfaqueada e disparos de arma de fogo. A vítima já havia sido prontamente socorrida e encaminhada ao hospital em Alegrete. Um registro policial também foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.

O autor do crime estaria nas proximidades de uma granja e, posteriormente, fugiu do local, abandonando armas de fogo na residência onde trabalhava. As autoridades realizaram buscas na região, porém o suspeito não foi localizado até o momento.

Durante as investigações, com a autorização do gerente da propriedade, os policiais encontraram um rifle calibre .22 marca CBC, um carregador municiado com três cartuchos intactos, uma espingarda calibre .16 e uma faca marca Invictus com bainha, escorados na parede do quarto.

O autor do crime, segundo informações, possui uma extensa ficha criminal que inclui furto, assalto e abigeato, entre outros delitos. A vítima, que é natural de Rosário do Sul, porém, tem residência em Alegrete, passou por procedimento cirúrgico na Santa Casa de Alegrete e seu estado de saúde é estável. As investigações sobre o caso estão em andamento.