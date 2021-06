Os últimos dias do Outono com as lindas marcas pelas calçadas de Alegrete

Compartilhe















O Outono iniciou em março e, também, é conhecido como o período de colheitas, porque é o momento em que se inicia a queda de folhas e frutos. No próximo dia 21 de junho entra oficialmente o Inverno, sendo assim, estamos nos últimos dias desta estação.

As árvores ficam desnudas e as folhas secas formam lindos tapetes no chão. São lindas imagens que marcam a estação em todos os locais da cidade.

A queda das folhas ocorre por conta da estratégia de sobrevivência das plantas. Ao perderem as folhas, elas podem poupar energia e se proteger do inverno que se aproxima.

No Outono, os dias tornam-se cada vez mais curtos em relação às noites; as temperaturas são amenas. A característica mais marcante é a queda das folhas e frutos de algumas espécies de árvores. Também há mudanças bruscas de temperatura Diminui muito a umidade relativa do ar, também diminuem os períodos de chuva e ocorre aumento de ventos e nevoeiros.

A previsão é que nos próximos dias a temperatura suba um pouco – com dias de outono com máximas em torno de 23ºC. O frio retorna com mais intensidade aqui na Região partir do dia 13 de junho.