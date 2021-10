Outubro incrível tem “Boom” de ofertas no Mercadão dos Óculos

Share on Email

Até o dia 19 de outubro a rede de óticas Mercadão dos Óculos está com 50% de desconto em toda linha de lentes , armações e óculos de sol.

E o mais incrível é que a Promoção é válida também para a linha Rayban e outras grifes.

Na compra do óculos completo, ganhe 50% de desconto na lente. Tanto para visão simples ou multifocal em lentes digitais com antirreflexo!

A qualidade que você busca com o melhor preço da cidade que só uma rede Premiada com mais de 500 lojas no Brasil consegue fazer para você!

Mercadão dos óculos – A sua ótica completa em Alegrete!

Na Vasco Alves, 220.

Fone (55) 3421-2218