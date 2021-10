Share on Email

O Hospital Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete conta com o Centro de Oncologia que possui com uma equipe multifuncional de profissionais com médicos oncologistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e uma equipe de enfermeiros especializada em tratamentos oncológicos.



Os tratamentos quimioterápicos realizados no centro de Oncologia atendem às principais neoplasias. Dentre elas estão: Neoplasias de mama, cólon, ovários, próstata, pulmão e pâncreas.

Oncologia: Santa Casa de Alegrete



O mês de Outubro é o mês alusivo de combate ao câncer de mama, data que visa conscientizar a população sobre a importância da realização do autoexame e da mamografia.



O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, conforme o Dr. Eduardo Pereira da Costa, a maior doença oncológica da nossa região atualmente. A detecção precoce é muito importante para que o tratamento obtenha sucesso.

Faça seus exames periodicamente e procure os serviços de Oncologia da Santa Casa de Alegrete.

Para maiores informações, entre em contato.

Rua General Sampaio, 88 Vila Nova – 97541-260 – Alegrete/RS

Central: 3422-2888 / Ramal: 810

E-mail: [email protected]