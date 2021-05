Ouvintes são provocados a fotografar seus bichinhos e o resultado é uma linda galeria de fotos

Compartilhe















Alguns estudos apontam que diversas doenças são amenizadas quando o paciente vive com um animal de estimação.

Os animais de estimação acabam por afugentar a solidão e isso é ótimo para pessoas que ficam muito só. O pet pode ser uma excelente forma de companhia, e com isso, dando a sensação de segurança e afeto. Também é uma ótima forma de amenizar o sofrimento do isolamento social de pessoas que sofrem de depressão severa e outros transtornos.

Ter um animal de estimação também estimula o sistema límbico do cérebro, ligado às emoções. Da mesma forma que os animais estreitam laços de carinho incondicional e essa relação gera mais sensações de bem estar. Todas essas informações, já são de conhecimento de todos àqueles que são apaixonados pelos seus pets.

Um exemplo do quanto essa ligação é muito importante, pode ser comprovada no último sábado. Durante o programa Estação Saudade, apresentado pelo Diretor da Rádio Nativa e radialista Jucelino Medeiros com a participação do filho João Baptista Favero Marques, eles realizaram um desafio para que os ouvintes enviassem imagens de seus pets e colocassem uma pequena legenda. Eles concorreram a um pen-drive com os melhores hits dos anos 70,80 e 90 e outros prêmios. A interatividade que sempre é muito impactante e tem um engajamento fora da curva, surpreendeu ainda mais.

Foram centenas de belíssimos relatos, muitos de emocionar. Histórias que se destacaram pela generosidade de muitos que são benevolentes e adotam animais que sofreram maus-tratos ou abandonados. Foram muitos casos que descreviam o amor dos seus donos pelos bichanos. Entre as imagens também cenas inusitáveis como a amizade de um gato com um galo, os dois dormindo lado a lado. Todos os cliques descrevem muito mais do que a cena, mas o ato de amar incondicionalmente um animalzinho que pode ser desde o mais usual como cães e gatos, também, passa pelos exóticos. A verdadeira terapia de dedicar-se e receber um amor singelo e único. A relação entre o ser humano e os animais quase que na sua totalidade é de muito amor.

Confira a galeria de fotos enviadas para whatsApp da Rádio Nativa FM, no sábado, 01 de maio.

Flaviane Antolini Favero