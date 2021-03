Paciente que perdeu bebê precisa com urgência de doação de sangue em Alegrete

Compartilhe















Naira Liedke Bernardes dos Santos está na UTI da Santa Casa e precisa com urgência de doadores. Todas as pessoas que procurarem o hemocentro, devem mencionar o nome da paciente. A jovem teve a gestação de oito meses interrompida e está com hemorragia. Ela precisa de reposição e não há previsão de quantas bolsas, por esse motivo, a importância de conseguir o maior número possível de doadores. O Hemocentro Regional de Alegrete precisa de sangue do tipo O negativo para uma gestante que perdeu o bebê.

Ela está com muita hemorragia, de acordo com Assistente Social, Fernanda Soares e precisa de transfusão. Devido a isso quem tiver esta tipagem sanguínea vá até o Hemocentro e doe sangue em nome da paciente Naira Liedke Bernardes dos Santos que está na UTI da Santa Casa.

O horário de funcionamento do Hemocentro é das 7h as 13h e o atendimento obedece a todos os protocolos de saúde e cuidados que exigem por conta da pandemia.

O Hemocentro continua funcionando normalmente, porque a demanda de sangue continua grande e por isso as pessoas que são doadoras devem ir fazer este ato solidário e ajudar a salvar vidas, mesmo na pandemia , porque muitas outras doenças aportam no hospital e os pacientes precisam de sangue,lembrou Fernanda Soares.