Pacientes de Encruzilhada e Caçapava vêm fazer hemodiálise em Alegrete

A Coordenadoria Regional de Saúde, neste momento de calamidade que passa o RS, devido as cheias em Porto Alegre e várias outras regiões gaúchas, está auxiliando os municípios ao receber pacientes das demais regiões e municípios, diz a Delegada Regional de Saúde, Haracelli Fontoura. Ela informa que já receberam em Alegrete, 14 pacientes de Encruzilhada do Sul e Caçapava para fazer Hemodiálise, pois estes fazem em Pelotas e para lá estão sem acesso.

A Delegada Regional colocou ainda que todos os dias vai um carro da 10ª CRS a Santa Maria e demais localidades buscar medicamentos/vacinas/insumos para os hospitais da Coordenadoria Regional.

Ela informou, também que tem um comitê de crise que desde o início desta tragédia alinharam o plano de ação para a montagem de um hospital de campanha aqui no município junto com a Secretaria de Saúde de Alegrete e o Hospital Santa casa, inclusive já com equipes prontas para atender caso seja necessário.

Haraceli Fontoura disse ser importante que as pessoas façam sua imunização e em caso de qualquer sintomas procure o posto de saúde.