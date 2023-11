Padelistas alegretenses iniciam disputa no Mundial de Menores no Paraguai

A delegação da Seleção Brasileira recheada de alegretenses, já está na capital paraguaia desde sexta-feira, ajustando os últimos detalhes para a competição. No domingo, aconteceu o sorteio que definiu os grupos da disputa por seleções.

No feminino, o Brasil era cabeça de chave no Grupo B. Foram sorteados para seu grupo Estados Unidos, Chile e Suécia. No masculino, o Brasil foi sorteado para o Grupo A, juntamente com o cabeça de chave Paraguai, além de Uruguai e Equador.

Na disputa por nações, estão os alegretense Antônio Carvalho Neto (Sub-18), Diogo Correia Rodrigues (Sub-16), Lucca Carlesso Leães e Livia Dorneles Freitas (Sub-14), Pedro Henrique Estivalet Costa (Sub-12).

Duas padelistas alegretenses disputam na categoria Open (Sub-16), Isabela Pileco e Laura Dorneles. A fase de grupos inicia nesta segunda e a competição encerra no dia 18.

Fotos: reprodução