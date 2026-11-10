Paga-Pedra renova cooperação mútua contra o granizo e fortalece proteção aos produtores de arroz

A união entre produtores rurais segue sendo uma importante ferramenta para enfrentar os desafios climáticos da rizicultura. Com esse propósito, foi lançada, nesta segunda-feira (9), na sede da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, a edição 2026/2027 do Programa Paga-Pedra, iniciativa de cooperação mútua criada para oferecer proteção coletiva aos produtores diante dos prejuízos causados por tempestades de granizo.

O programa abrange associados dos municípios de Alegrete, Manoel Viana, Quaraí e Rosário do Sul, fortalecendo uma rede regional de apoio entre produtores de arroz irrigado.

Criado em 2008, a partir da iniciativa de agricultores da região, o Paga-Pedra surgiu da necessidade de encontrar uma alternativa para enfrentar um dos fenômenos climáticos que mais preocupam o setor. Em poucos minutos, uma ocorrência de granizo pode comprometer áreas inteiras de lavoura, especialmente quando atinge a cultura em fases importantes de seu desenvolvimento.

Ao longo de sua trajetória, o programa consolidou um modelo baseado na solidariedade e na responsabilidade compartilhada. Diferentemente do seguro agrícola convencional, o mecanismo funciona por meio de um fundo particular de auxílio mútuo, formado pelos próprios participantes, que aderem voluntariamente às regras estabelecidas para cada edição.

A administração é realizada pela Associação dos Arrozeiros de Alegrete, responsável pela coordenação das inscrições, recebimento da documentação, acompanhamento das ocorrências e apuração dos prejuízos.

Como funciona o sistema de proteção

Quando uma lavoura participante é atingida por granizo, o produtor deve comunicar a ocorrência à Associação em até 24 horas. A partir da notificação, uma equipe de engenheiros agrônomos voluntários realiza a vistoria técnica, identifica a extensão dos danos e quantifica as perdas provocadas pelo fenômeno.

Ao final do período de cobertura, os prejuízos reconhecidos são contabilizados e os valores correspondentes são rateados proporcionalmente às áreas inscritas pelos participantes. O ressarcimento aos produtores atingidos está previsto para o mês de junho, seguindo os critérios definidos no regulamento.

A participação envolve o pagamento de taxa administrativa e caução em produto, compondo a estrutura de funcionamento do fundo coletivo.

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A renovação do programa demonstra a continuidade de uma iniciativa construída pelos próprios produtores e que, há 18 anos, busca oferecer uma resposta organizada aos riscos climáticos. Em um cenário de crescente preocupação com a ocorrência de eventos extremos, o Paga-Pedra representa uma estratégia regional de gestão compartilhada dos prejuízos.

Conhecimento técnico e experiências internacionais

Além do lançamento da nova edição, o encontro também abriu espaço para a atualização técnica e o intercâmbio de experiências relacionadas à produção de arroz.

O engenheiro agrônomo Luciano Carmona participou da programação com uma apresentação sobre novidades e pesquisas em agronomia de processos na América Latina e no Caribe, abordando conhecimentos e possibilidades de aprimoramento dos sistemas produtivos.

Já o produtor Rafael Urdaneta trouxe ao encontro o tema “Arroz na Venezuela”, compartilhando a perspectiva da produção arrozeira naquele país.

As apresentações ampliaram a programação para além da proteção contra o granizo, aproximando os participantes de pesquisas, experiências internacionais e informações que contribuem para o desenvolvimento da atividade.

Com a edição 2026/2027, o Paga-Pedra reafirma sua proposta de cooperação entre produtores de quatro municípios, mostrando que a organização coletiva continua sendo um instrumento importante para enfrentar riscos e preservar a atividade arrozeira regional.

COMO FUNCIONA A PROTEÇÃO

Da adesão ao ressarcimento

Inscrição: o produtor apresenta a documentação e registra as áreas que participarão do programa.

Contribuição: a adesão envolve taxa administrativa e caução em produto.

Comunicação: em caso de granizo, o sinistro deve ser informado à Associação em até 24 horas.

Vistoria técnica: engenheiros agrônomos voluntários avaliam e quantificam os danos.

Rateio: os prejuízos reconhecidos são distribuídos proporcionalmente às áreas inscritas, conforme o regulamento.

Ressarcimento: o pagamento aos produtores atingidos está previsto para junho.

ABRANGÊNCIA REGIONAL

Quatro municípios integram o Paga-Pedra:

Alegrete

Manoel Viana

Quaraí

Rosário do Sul

Criado em 2008, o programa completa 18 anos de atuação, mantendo a proposta de auxílio mútuo e cooperação entre produtores de arroz irrigado, sob administração da Associação dos Arrozeiros de Alegrete.

Fonte: Assessoria Assossiação dos Arrozeiros