Pai morre ao ver filho recebendo atendimento médico em Venâncio Aires, dizem bombeiros

Um idoso de 66 anos morreu enquanto o filho dele, de 36 anos, era atendido por Bombeiros em Venâncio Aires, cidade do Vale do Rio Pardo a cerca de 130 km de Porto Alegre. O caso aconteceu na tarde deste sábado (15).

A equipe dos Bombeiros do foi acionada para socorrer o filho do idoso, que estava preso no banheiro de casa. De acordo com relatos, ele estava muito agitado e não permitia que a porta do cômodo fosse aberta.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a porta já tinha sido arrombada pelos familiares do homem, que foi encontrado deitado no chão do banheiro. Enquanto a equipe realizava o atendimento médico, o pai dele, de 66 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer o idoso, mas ele não resistiu.

De acordo com os profissionais que realizaram o atendimento, os familiares contaram que ele tinha histórico de problemas cardíacos. O filho do homem foi atendido e passa bem. Não se sabe ainda por qual razão ele estava preso no banheiro.