Pais de bebê de 50 dias são investigados pela morte do filho em Passo Fundo

A Polícia Civil investiga um casal pela morte do filho, um bebê de 50 dias, em Passo Fundo, no Norte do RS. A criança morreu no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), com uma parada cardiorrespiratória, no último dia 2.

No dia 31 de maio, o recém-nascido foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao hospital. Conforme informações repassadas pela delegada Daniela Minetto, titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Passo Fundo (DHPP), o bebê apresentava trauma craniano e torácico, lesão na têmpora esquerda e microhemorragias oculares.

A reportagem da RBS TV procurou o Hospital São Vicente de Paulo, mas a assessoria da instituição informou, que em respeito à lei geral de proteção de dados, não repassa informações sobre pacientes.

O Conselho Tutelar não quis se manifestar sobre o caso.

Duas semanas antes, a criança já havia sido atendida no mesmo hospital devido um afogamento com leite. No mesmo atendimento, os médicos constataram uma fratura na costela.

De acordo com a delegada, os pais e o avô paterno do bebê já foram ouvidos. Em relação aos depoimentos, Daniela informou que o pai da criança confirmou já ter sido usuário de drogas, mas não faz mais uso de entorpecentes.

A polícia espera o resultado da necropsia para concluir a investigação por homicídio qualificado.

Por Günther Schöler, RBS TV