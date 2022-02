Pais foram informados de que EMEI Dr Romário vai fechar

Ao retornar com seus filhos para a EMEI Dr Romário Araújo de Oliveira, esta semana, para o início do ano letivo presencial os pais receberam a notícia de que a escola vai ser fechada.

O pai de uma aluna, Carlos Winshester, diz que receberam a notícia com surpresa e preocupação.

– Nos disseram que a escola ia fechar para projetos futuros e os professores do nível B já estão saindo para outras escolas, colocou.

Ele informou que ouviu que até abril a EMEI vai fechar e que as crianças que ali estudam vão ser realocadas na EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha que fica no bairro Santos Dumont.

Devido a essas incertezas e com o objetivo de que a escola não feche, Carlos está chamando os pais para uma manifestação no sábado, porque entende que a EMEI não deve fechar e o novo local vai ser bem mais longe dos bairros que hoje a escola Dr Romário atende.

O presidente do CPM , Alessandro Monteiro, diz que tem uma verba de 250 mil de emenda parlamentar e o que querem é uma reforma do prédio . Também solicitaram que se tiver que mudar que as turmas vão juntos com seus professores, o que não está acontecendo, porque cada um está indo para locais diferentes o que vai ser muito ruim as crianças, ponderou.

Até o momento a Secretaria de Educação não se reportou por qual motivo essa EMEI vai fechar. Naquela região de Alegrete atualmente duas EMEIS atendem as comunidades de vários bairros: a EMEI Dr Romário e a EMEI Arnaldo da Costa Paz que fica no bairro Getúlio Vargas.