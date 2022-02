Estádio Farroupilha será restaurado

A Prefeitura de Alegrete abriu o processo licitatório para a contratação de empresa para execução construção e recuperação do complexo esportivo do Estádio Farroupilha. O investimento será de cerca de R$ 343 mil, com emenda de R$ 238.750,00 da deputada federal Fernanda Melchionna e R$ 104.525,00 de contrapartida do município.

Na obra, estão incluídas as reformas dos vestiários/sanitários de árbitros e de atleta (feminino/masculino). A prefeitura fornecerá o projeto arquitetônico e os complementares, tais como elétrico, hidrossanitário, estrutural e PPCI, gerando economia para os cofres públicos.