Nunca é demais lembrar: hoje também é dia de vacinação contra a Covid

A campanha atual é: vacine-se já e contribua para o combate contra a Covid-19.

E para isso, verifique o cronograma de vacinação desta quinta-feira(17), locais, grupos e horários.

Para quem tem doses em atraso ou vai estrear na fila, a imunização inicia, a partir das 8h30, com intervalo das 11h30 às 13h30, quando retornam os atendimentos nas UBSs, até às 16h.

Pelo período da tarde, haverá vacinação no PAM, na ESF Rondon, na ESF Vera Cruz e no CSU.

Confira os grupos que serão imunizados contra a Covid-19 e os respectivos locais:

Primeira dose para pessoas a partir de 18 anos ou mais a partir das 8h30 até as 11h30, com retorno a partir das 13h30 às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde das ESFs Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous e Vila Nova. Os menores precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Atenção!

Haverá vacinação de crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades, a partir das 8h30 até às 11h30, no PAM, na ESF Rondon, na ESF Vera Cruz e no CSU . É preciso levar documento com foto e CPF.

Não será disponibilizada a segunda dose para pessoas que se imunizaram com a Pfizer, pois aguarda-se por nova remessa de vacinas. já a segunda dose para pessoas que receberam a primeira da Fiocruz/AstraZeneca até 23 de dezembro, a imunização será nas ESFs Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous e Vila Nova, das 8h30 às 11h30 com retorno a partir das 13h30 às 16h.

Também haverá vacinação com o imunizante no PAM, na ESF Rondon, na ESF Vera Cruz e no CSU, pelo período da tarde.

Segunda dose Butantan/CoronaVac para pessoas que estão em atraso ou com data de vacinação para o dia 17 de fevereiro, somente no PAM que ocorre entre 13h30 e 16h.

Atenção vacinados com a Janssen:

Quem tomou a dose única da Janssen até o dia 17 de outubro poderá receber a dose de reforço. A vacinação ocorre somente no PAM, a partir de 13h30 às 16h.

Dose de reforço (3ª dose) para pessoas com mais de 18 anos de idade, que receberam a segunda dose da vacina contra COVID-19, até o dia 17 de outubro, serão aplicadas nas ESF Macedo, Boa Vista, Prado, Piola, Dr. Romário, Nova Brasília, Promorar, Saint Pastous e Vila Nova, a partir das 8h30 às 11h30, retornando das 13h30 às 16h.

Pelo período da tarde, haverá vacinação no PAM, na ESF Rondon, na ESF Vera Cruz e no CSU.

Por determinação do Ministério da Saúde, a dose de reforço será administrada 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes: Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.