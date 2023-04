Palco de cantores famosos, Alegrete desperta mais um talento

Com cinco anos de idade, apaixonado por futebol, Marcos Leal já demonstrava interesse pela música quando via seus primos mais velhos tocarem, sua família também era ligada ao tradicionalismo, vem desses momentos sua paixão por músicas gaúchas. Aos 12 anos, aprendeu a tocar bateria, guitarra, violão e teclado na igreja que frequentava. Atualmente, seu caminho é a música sertaneja, mas não se desprende da tradição e suas canções. Em toda sua trajetória, a família do artista sempre esteve presente e é sua grande incentivadora.

Maurício Pit: um adestrador bom para cachorro



Marcos conta ao PAT que possui algumas composições autorais, três delas disponíveis na Internet, seu show, entretanto, é cover e ele explora músicas sertanejas que marcaram diversas épocas. Um dos próximos passos na carreira é gravar clipes com músicas autorais, além de continuar com seu projeto de investir em gado. O primeiro álbum teve complicações para ser lançado, uma vez que alguns patrocinadores desistiram. Mesmo assim, apoiadores seguiram no projeto, Marcos teve de abrir mão de recursos financeiros próprios para realizar seu grande sonho. O cantor, que resite em Bagé, fará uma apresentação neste sábado (15) em uma festa particular, a expectativa é que ele faça uma apresentação para a comunidade alegretense em breve.

Liz, a alegretense e seu Zangão Overlander rumo à Patagônia