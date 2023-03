Maurício Pit: um adestrador bom para cachorro

Maurício Gargaro, conhecido como Maurício Pit, é criador e adestrador de cães em Alegrete. A história com os cães começou logo cedo, com pouco mais de um ano de vida, quando ganhou seu primeiro cãozinho.

O encanto com os pitbulls veio na adolescência, e em 2007 em Santa Catarina, adquiriu o primeiro exemplar. Logo conheceu o Pit Game, modalidade esportiva para cães, que começou a praticar. Desde então, Pit se dedica a estudar, e desmistificar o comportamento dos animais, é impossível falar de Maurício Pit sem falar de cães.

E foi justamente com este alegretense, hoje com 32 anos, que rolou uma entrevista exclusiva para o PAT. Confira o bate-papo:

Portal: Independente de raça, o que é primordial para criar um cachorro ?

A criação responsável de cães exige muita dedicação e estudo. Os animais necessitam mais que um pote de água e ração para sobreviver, existe uma complexa estrutura de entendimento e relacionamento cão/tutor. Essa estrutura social engloba diversos fatores, dentre eles os principais são o ambiente, hábitos e rotina diária, essa estrutura deve ser entendida e respeitada para não vir a causar futuros problemas comportamentais.

Portal: São recorrentes os casos de pessoas atacadas por cães. O que fazer para evitar casos assim ?

Na imensa maioria das vezes os casos de ataques de cães estão relacionados diretamente a negligência e imprudência dos tutores no manejo, cuidados e trato com os animais. Infelizmente a realidade é que nem todo mundo tem condições físicas, emocionais e financeiras de ter um cão e essa sucessão de erros acaba causando acidentes, trazendo prejuízos para as pessoas e para os animais.

Portal: Na tua opinião que ação deveria ser feita para diminuir os cachorros nas ruas do município ?

A conscientização e informação da população é fundamental para a diminuição dos animais abandonados. O manejo com animais em geral deveria ser pré requisito de educação escolar básica, isso reduziria a super população de cães nas ruas.

Campanhas de castração, realizadas pelo poder público são fundamentais, porém mesmo que gratuitas, são medidas paliativas que, infelizmente, não abrangem um grande percentual de cães de rua.

Portal: Como condicionar um cão de raça?

A educação básica do cão começa logo nos primeiros contatos com o tutor, devemos ensinar o local específico de dormir, de comer e de fazer as necessidades fisiológicas.

Brincadeiras como pular e morder devem ser evitadas desde filhote pois se tornará um inconveniente quando o cão se tornar adulto.

Portal: Cada raça tem uma especialidade. O cão reage conforme o tratamento que recebe? Como funciona essa interação entre dono e animal ?

Existem evidências de que a história do cão não domesticado coexista com a dos humanos a mais de 30.000 anos. O cão foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem.

O conceito de raça de cães é relativamente novo, caminha próximo a criação do The Kennel Club (KC), o kennel clube oficial do Reino Unido, que foi fundado em 1873 e é o mais antigo do mundo. Até então os cães eram divididos e selecionados por aptidão, como cães de faro, cães de presa, cães lebreis, dentre outros.

Portal: Além do custo de um cachorro de raça, que outros fatores o dono deve se responsabilizar sobre a criação do animal ?

Primeiramente deve se levar em consideração de que se trata de uma vida. Alimento de boa qualidade, água potável, um abrigo seguro e assistência médica quando necessário é obrigação de um tutor responsável. Além disso, cães são animais andarilhos e sociáveis, o tutor deve dedicar algumas horas por dia para passeio e interação com o animal.

Portal: Existem leis, desde o recolhimento do cocô, como o uso de funcinheira para determinadas raças, porque nem todos cumprem ?

Creio que falta conscientização, já presenciei diversos acidentes com cães descontrolados em parques da nossa cidade e em eventos de cães. Uma fiscalização mais efetiva com orientação e aplicação de multas severas ao tutor, seria plausível dependendo do caso e creio que diminuiria significativamente, tanto o fator focinheira, quanto o recolhimento de fezes em locais públicos.

Portal: Como adestrador qual tua dica para os donos de cachorros que deixam o animal acorrentado durante o dia e soltam à noite dentro pátio ?

Por natureza comportamental o cão necessita de isolamento na sua rotina, porém o uso de corrente para contenção é extremamente prejudicial ao animal, podendo causar graves lesões físicas, bem como traumas psicológicos.

O indicado para contenção é um canil que atenda as necessidades do cão, com medidas e estruturas compatíveis com o porte e raça do animal. Em caso de cães que vivem em apartamento, existe a opção de canis móveis.

Portal: Atualmente qual o custo de um cachorro de porte médio ? E quais as raças mais vendidas em Alegrete ?

Não existe um consenso para a classificação de cães de porte médio, dadas inúmeras raças que vem surgindo a cada ano. Se tratando de raças, existe exclusivamente duas formas de se ter certeza da pureza de um cão. A primeira é registro de pedigree, que se trata de um documento oficial com a árvore genealógica do animal e é feito por entidades credenciadas junto aos kennel Clubs internacionais. A segunda forma de se ter certeza da uma raça é a análise genética do cão (teste de DNA), realizado por alguns laboratórios nacionais e internacionais.

O mercado pet é cíclico e acompanha tendências mundiais de “raças da moda”, porém se vê nos últimos 15 anos um aumento significativo da procura por raças pequenas e destinadas a companhia, devido ao temperamento amigável e fácil manejo

Fotos: acervo pessoal