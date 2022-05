Palestra de Luciano Potter abre programação do Senac Alegrete na Feira de Oportunidades 2022

A Feira de Oportunidades Senac está de volta. O Senac Alegrete já está com sua programação pronta e o destaque desta 16ª edição será a palestra “Conexões, mudanças e gentileza”, com Luciano Potter, um dos mais celebrados comunicadores do Sul do Brasil.

Tradicional no calendário de eventos gaúcho, a FO – Feira de Oportunidades Senac volta a ser realizada presencialmente. Após dois anos no formato on-line, a edição 2022 tem o objetivo de capacitar gratuitamente mais de 100 mil pessoas por meio de palestras, bate-papos e workshops. O evento, totalmente gratuito, acontece entre os dias 30 de maio e 3 de junho em todas as unidades Senac do Estado.

A FO é o maior evento de qualificação profissional do Estado e já capacitou mais de 800 mil pessoas gratuitamente. Com a volta do formato presencial, segue com a finalidade de abrir um mundo de possibilidades para quem busca oportunidades no mercado de trabalho. Num cenário em que, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de desempregados no Brasil está em 11,949 milhões de pessoas (11,1%) no primeiro trimestre de 2022, a educação é o melhor caminho para quem está em busca de melhorias na vida e na profissão.

Confira toda a programação da FO 2022 prevista pelo Senac Alegrete:

30/05 – 10h – A importância do Código do Consumidor

31/05 – 8h – Novos desafios nortearão seu futuro (palestra para alunos do ensino médio da Escola Estadual Tancredo Neves)

31/05 – 15h – Alavancando seus negócios através do marketing nas redes sociais

31/05 – 19h30 – Direct com o sucesso

02/06 – 19h30 – Alavancando seus negócios através do marketing nas redes sociais

03/06 – 10h – Motivar e empoderar

03/06 – 10h – Novos desafios nortearão seu futuro (palestra para militares da Guarnição Federal de Alegrete)

03/06 – 10h – Novos desafios nortearão seu futuro (palestra para alunos do ensino médio da Escola Estadual Demétrio Ribeiro)

O Senac Alegrete que fica localizado na rua General Vitorino, 399. Mais informações pelo telefone (55) 34221069 e pelo site do evento. A inscrição para as atividades presenciais é válida perante a doação de 1kg de alimento não perecível no dia da palestra.

Serviço:

O quê: FO – Feira de Oportunidades Senac-RS

Quando: de 30 de maio a 3 de junho

Inscrições: gratuitas

Site para mais informações: www.senacrs.com.br/fo