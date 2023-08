Palio sai da pista e cai em vala no trevo de acesso ao bairro Piola em Alegrete

O acidente ocorreu durante um período de chuva, resultando na saída da pista e subsequente queda do veículo em uma vala próxima à via.

De acordo com as informações, a ocorrência foi por volta das 21h30, quando a motorista do Palio, estava realizando a manobra para adentrar o bairro Piola, vindo da região dos Pinheiros. Apesar do susto, não houve feridos.

A condutora teria relatado que a chuva atrapalhou sua visibilidade e que perdeu o controle do veículo, saindo da pista. O Palio foi removido da vala com o auxílio de um guincho e encaminhado para o depósito do Detran, pois estava com documentação irregular. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.