Identificado homem encontrado morto no Rio Ibirapuitã em Alegrete

Populares encontraram o corpo de um homem, boiando no Rio Ibirapuitã, próximo a um dos pilares da Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete, no início da tarde desta quinta-feira, 10.

A vítima, conforme a Brigada Militar, foi identificada como Robson Dorneles Rodrigues, de 52 anos, por sua companheira, além dos documentos que estavam no bolso da calça.

Robson havia saído de casa na madrugada do dia 3 de agosto e não tinha retornado desde então. Sua companheira comunicou à família sobre o desaparecimento que registrou o caso na Delegacia de Polícia de Alegrete.

O desaparecimento de Robson durou uma semana até o momento em que seu corpo foi encontrado. Seu irmão, Luciano Frigo, conversou com a equipe de reportagem e citou que Robson estava morando no bairro Ibirapuitã, mas era natural de São Francisco de Assis. Ele também mencionou que Robson tinha um exame marcado para iniciar um novo trabalho no dia 4 de agosto, mas não compareceu.

Ainda não há mais detalhes sobre o que aconteceu com ele. Contudo, o corpo foi encaminhado ao IML da Santa Casa onde irá passar por necropsia.