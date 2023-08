Professores protestam contra o que chamam de “terceirização” na educação

Um grupo expressivo de professores está em frente ao Centro Administrativo no protesto contra o projeto que dizem ser de “terceirização” da educação para suprir serviços, principalmente, na educação infantil de Alegrete.

Receita Federal alerta contribuintes para exclusão do Simples Nacional

O STEMA vem se manifestando contra o edital de terceirização das escolas que dizem que a Secretaria de Educação fez de forma autoritária. Bolívar Marini, presidente do STEMA, entende que realizar editais de parcerias público/privadas é um poder discricionário do Executivo, mas nem por isso a Secretaria poderia ter procedido dessa maneira, pois eles não dialogaram com os Conselhos de Educação, Fundeb e RPPS. Diz ainda que a Secretaria não realizou nenhum diagnóstico de impacto da terceirização no índice de pessoal, nem no RPPS, ou seja, estão prestes a fazer um gasto expressivo totalmente às escuras. – Outro ponto que criticamos é que não existe um plano de trabalho detalhando, o que será feito com os professores das escolas que pretendem terceirizar, isso vai gerar instabilidade entre os servidores. Bolívar Marini diz que esperam serem recebidos pleo Secretário Rui Alexandre Medeiros.

Réu é condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado e lesão corporal em Alegrete

O STEMA, em sua visão técnica, é contrário à terceirização de forma geral também, pois poderá precarizar o ensino e as relações de trabalho. -A Prefeitura prefere sucatear a educação para tentar solucionar o problema do índice de pessoal que poderia ser resolvidos com uma gestão mais competente dos seus recursos humanos, salientou Marini.

O projeto prevê que quatro Escolas teriam a chamada “gestão compartilhada”, onde é aberto caminho para contratação de entidades para prestarem este serviço. No edital são citadas as Escolas Vilaverde Moura, Marcelo Faraco e duas instituições de ensino que atualmente não estão em atividade, Dr. Romário e a Alexandre Lisboa.

BM prende pai e filho em via pública; eles estavam foragidos da justiça

Por ocasião da audiêcia pública realizada, em junho passado para tratar desse assunto o Secretário Rui Medeiros disse que não há qualquer terceirização. O que há, na verdade, é a intenção de termos a possibilidade de ampliar o número de vagas ofertadas, já que nosso déficit se aproxima de 200 vagas na rede, só na educação infantil, sem falar na necessidade do Ensino Fundamental”.