Palmeiras vence Flamengo em rodada de apagão no Farroupilha

A penúltima rodada da fase classificatória do 41º Efipan será finalizada somente na quinta-feira (28).

O jogo entre Inter e Coritiba foi interrompido aos 15′ do primeiro tempo por queda de energia. O problema não foi solucionado e a partida foi remarcada para às 9h30min. A partida está 0 a 0. De acordo com a organização a tabela foi reorganizada com mudanças significativas. Tudo acordado entre os clubes, onde prevaleceu o bom senso, afirma a comissão técnica do evento.

O jogo entre Grêmio e Coritiba inicia às 10h45min desta quinta-feira (28). Somente três jogos válidos pelas quarta rodada foram finalizados.

Portanto, nesta quinta somente os dois jogos de manhã e retorna na sexta com os cinco jogos encerrando a fase classificatória. Os oito classificados fazem as quartas de final no sábado a partir das 8hs. E a noite a partir das 20hs acontecem às semifinais.

O Flamengo não segurou o Palmeiras. Empurrado pela torcida o Mengo não resistiu ao bom time paulista.

Gurizada rubronegro tentou de toas maneiras frear o bom time do Palmeiras

Logo no primeiro ataque do Palmeiras, Eden fez 1 a 0. Aos 14′, o jogo foi paralisado por quinze minutos.

O zagueiro Lucas Perez precisou de atendimento médico e foi levado ao hospital com suspeita de entorse no tornozelo esquerdo.

No retorno o jogo o Fla pouco esboçou reação diante do Verdão, que foi para o intervalo em vantagem. Na etapa final o Palmeiras ampliou aos 6′ com Wesley. O que já estava difícil para o time de Alegrete ficou pior ainda. Sem forças para reagir, o rubronegro abusou das substituições. Mas o jogo era dominado pelo Palmeiras que aos 25′ fez 3 a 0 com Luiz Silva e sacramentou a vitória do Palestra Itália.

Nos outros dois jogos, o Guarapuava confirmou mais três pontos em cima do Club Missiones. O Lobo fez 3 a 0 no único clube estrangeiro desta edição.

Já Juventude e Redbull Bragantino fizeram um jogo bem movimentado e de muita intensidade. No primeiro tempo os jaconeiro fizeram 1 a 0 com Jonathan Kroth.

Na etapa final o Redbull empatou através de uma penalidade anotada por Pedro Júlio.

Jogo equilibrado que refletiu no placar. Final no Farroupilha 1 a 1 para Ju e Redbull.

Última rodada da fase classificatória será sexta-feira (28):

14h30min – Noia x Coritiba

15h50min – Redbull Bragantino x Guarapuava

17h10min – Flamengo x Juventude

18h30min – Palmeiras x Grêmio

19h50min – Missiones x Internacional

Fotos: Júlio Cesar Santos