PAM passa por reforma no andar térreo

O posto de atendimento médico central -PAM na Rua Bento Gonçalves passa por reformas que iniciaram no último mês de abril e tem previsão de término agora neste mês de junho.

O prédio é onde fica o gabinete da Secretária da Saúde, ambulatórios e consultórios médicos e odontológicos.

O valor investido é de 38 mil reais e será para reformas geral no andar térreo e na frente do prédio, incluindo a calçada. As obras são para melhor atender a comunidade.

Ultimamente, o local tem sido um dos mais procurados por alegretenses para receberem a primeira e a segunda doses da vacina contra a Covid-19. O que confere um intenso movimento no local que mantém rígidas normas de protocolos de saúde.

Vera Soares Pedroso