Pampa Tchê transporte vai ofertar corridas gratuitas no seu aniversário

O Pampa Tchê está completando cinco anos de excelentes serviços prestados à comunidade e, como não poderia ser diferente, vai presentear a todos.

No próximo domingo(26), a empresa vai oferecer uma oferta inédita na cidade, o Pampa Tchê estará oferecendo corridas gratuitas no perímetro urbano das 14h às 17h. É isso mesmo! Serão três horas de corrida sem custo algum!

E, na sequência, será realizado um arraiá do Pampa Tchê, através de uma live, pelo insta da empresa com sorteio de vários brindes.

A live, que começa às 19h, terá a apresentação de Patty Bronze e também será transmitida pela página do portal Alegrete Tudo( Facebook).

Participe dessa promoção para comemorar mais um ano de bons serviços prestados pela Pampa Tchê.