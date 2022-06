Assinada ordem de serviços para pavimentação de acesso ao aeroporto e aumento da pista

Share on Email

Alegrete da mais um passo em relação as obras que vão melhorar a mobilidade, no que diz respeito ao aeroporto do Município.

Após reinaugurar o Aeroporto Regional Gaudêncio Ramos que estava desativado há quatro décadas, a Prefeitura realizou a assinatura da ordem de serviço, no dia 24, no Salão Azul, para obras de acesso ao local.

Ato no Salão Azul

O ato contou com a presença dos Deputados Federico Antunes e Jovir Costela, secretários municípios, vereadores, DAER, empresários e imprensa.

Ato de assinatura da ordem serviço do aeroporto

O aeroporto foi reativado em 2 de agosto de 2021 e agora vai ter a pista de acesso, desde a BR 290, pavimentada, num percurso de 1,5 km. As obras ainda vão contemplar a ampliação da pista em 350 metros e balizamento noturno.

Um investimento de 2.979 milhões de reais, sendo 2.382 do Governo do Estado e 597 mil de contrapartida da Prefeitura. – É o retorno do dinheiro de impostos em obras e serviços – disse José Luiz Caurio – Secretário de Finanças.

O prefeito, Márcio Amaral, elogiou o Secretário Cáurio e equipe de Planejamento pelo trabalho de sanear as finanças e fazer os projetos que resultam em obras à comunidade. Também, destacou o engenheiro Alisson Meira Cooper – pelo trabalho dedicado e técnico aos projetos, às vezes, em tempo record.