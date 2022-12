Papai Noel dos Correio não será realizado na agência de Alegrete

Share on Email

Ele destacou que acredita que a falta de efetivo tenha sido o motivo de que a agência do Município, não irá participar em 2022. A ação que já tem mais de 30 anos, será realizada em outras cidades e estados.

“Desde a metade do ano, questiono se aqui iria ter a ação, pois assim, teria tempo para organizar, entretanto, nossa agência ficou de fora”- comentou.

Tio Fefa, um dos mais antigos carroceiros, morreu aos 82 anos

Em Alegrete, o último ano foi em 2019, devido a pandemia. Conforme Gustavo, eram mais de 300 cartinhas deixadas e adotadas na agência.

A pessoa escolhia a carta com o pedido que mais lhe agradava e cabia no bolso, comprava o presente e entregava nos Correios. Depois os presentes eram levados às escolas que realizavam as entregas às crianças.

A campanha também tinha como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, um dos grandes presentes que elas recebiam.

O gerente acrescentou que, caso alguém vá realizar alguma ação com cartinhas, que informe na agência para que eles possam direcionar.