Tio Fefa, um dos mais antigos carroceiros, morreu aos 82 anos

Aos 82 anos, morreu em Alegrete, na Santa Casa de Caridade, um dos mais antigos carroceiros da Zona Leste, José Alves Gonçalves, conhecido como tio Fefa.

De acordo com a neta, Bianca Rios, o avô amava trabalhar como carroceiro e sempre fazia o mesmo trajeto – bairro Santos Dumond, Ibirapuitã e Vila Nova. Ele tinha uma clientela imensa, vendendo frutas e legumes- cita.

O carroceiro sempre adorou tradicionalismo e não faltava a um desfile de 20 de Setembro pelo Piquete Rancho da Amizade.

“Meu avô, sempre cativou a todos, com sua simplicidade e honestidade, e meses atrás perdeu a esposa Belmira Pereira Gonçalves, e essa perda foi mais uma passagem que ele não superou, além dos grandes problemas de saúde. No início dos anos 2000, passou por uma etapa complicada quando superou a meningite, porém, ao longo dos anos vieram as sequelas como: surdez, glaucoma, pressão alta, Alzheimer e mais outras enfermidades. E foi a perda da visão que o fez deixar de fazer o que mais amava que era “carrocear”, o que fez durante cinco décadas”- explicou.

Tio Fefa sempre teve uma relação muito especial com crianças, por onde passava. “Todos os dias ele fazia uma doação de alimentos para os pequenos-“comentou.

A neta Bianca também contou que o avô sentia muita falta da companheira e, mesmo sem enxergar, diariamente solicitava que alguém colocasse em suas mãos uma foto de Belmira.

Por último, teve uma queda e fraturou o quadril, passando por uma cirurgia de emergência e ficou tudo bem, contudo, na sequência teve uma embolia pulmonar e não resistiu.

“A filha Simone, assim como cuidou e se dedicou à mãe quando esteve doente até o óbito dela, também, esteve com meu avô. Ela foi uma guerreira nas duas situações. Forte, lutou pela vida dos seus pais, deixou tudo de lado para cuidar dos amados pais”- evidenciou Bianca.

Ela encerra acrescentando que o avô deixou um grande legado a todos.

José tinha dois filhos, Maria Simone Pereira Gonçalves e João Jorge Pereira Gonçalves, dois netos, Bianca Belmira Gonçalves Rios e Raul José Gonçalves Rios, além de uma bisneta – Antonella Valentina Rios Fagundes.