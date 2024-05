Para alguns segmentos do comércio, o mês de maio registrou incremento nas vendas

A dois dias do fechamento do mês de maio, à reportagem visitou alguns estabelecimentos do comércio e procurou verificar como foi o movimento no quito mês do ano.

O gerente de uma loja de eletrodomésticos disse que o mês foi muito bom no quesito de vendas.”Maio sempre é um período bom, temos o Dia das Mães e isso agrega muito no percentual final da loja, além disso, fizemos diversas promoções de parcelamento e crediário e isso com certeza chama a atenção do cliente”, explicou.

Já numa loja especializada em calçados, o padrão se repetiu, principalmente em vendas envolvendo mercadorias de inverno.”Vendemos bastante tênis de corrida e botas para o setor feminino, essa época os clientes procuram um calçado que consiga suportar o frio e além disso, pensamos em estratégias para angariar novos consumidores, nesse período, implementamos o atendimentos online, que ajudou a expandir nossas vendas”, destacou.

Já a responsável por uma loja de artigos para casa, ela destacou que o incremento e alguns benefícios que o Governo disponibilizou nesse mês fizeram total diferença nas vendas do período.”Olha, notamos que esse bônus movimentou mais e economia, vendemos acessórios que costumavam não sair, tomara que continue assim”, brincou a gerente.

Após esse relato, percebe-se que a economia de Alegrete arrefeceu em alguns segmentos, mas em outros houve um leve incremento no quinto mês do ano. Alguns motivos e percepções foram abordados e relatados na reportagem.