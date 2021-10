Paranaense e carioca, apaixonados por Alegrete, casam pilchados e à moda antiga

Assim começamos a narrar uma linda história de amor entre um casal, ele natural do Paraná e ela Carioca, mas com um grande amor por Alegrete e também pela cultura gaúcha.

No último dia 27 de setembro, o Município foi palco de um casamento à moda antiga, com a rusticidade e todas as características que representam muito o amor à tradição. Hanniel Menezes Marques de 27 anos e Tatielle Knupp Marques de 38 anos realizaram um cerimônia inesquecível para eles e os convidados, que ficaram limitados aos padrinhos e poucos familiares e amigos.

Na residência de familiares, em Alegrete, eles realizaram o sonho do casamento gaúcho. O casal que reside no Rio de Janeiro está em férias e escolheu a terra que tanto amam, assim destacam Alegrete, para o enlace. Os trajes foram inspirados nos personagens Capitão Rodrigo Cambará e Bibiana Terra, do Livro – Um Certo Capitão Rodrigo – de Érico Veríssimo e de O de Tempo e o Vento.

Para compreenderem melhor este feito, vamos descrever um pouco sobre este casal de alma gaúcha.

Hanniel que nasceu no Paraná, veio para Alegrete, ainda criança com os pais e se apaixonou pela cidade. Já adulto, como fuzileiro naval da Marinha, em 2018 foi para o Rio de Janeiro e lá, já na primeira tarde que saiu com um colega, se deparou com o amor da sua vida – Tatielle. A carioca que é apaixonada por dança e que já dançava as marcas gaúchas.

O destino uniu o casal que dançou pela primeira vez a música Pezinho e posteriormente, Maçanico. Hanniel conta que, assim que chegou no Rio de Janeiro, soube através do colega que participava de um grupo que realizava ensaios como se fosse uma invernada de danças – aqui. Ele que sempre teve vontade de participar, aceitou o convite e não parou mais. Além de aprender a dançar música tradicionalista também conheceu seu grande amor e, não parou por aí. Juntos, eles desenvolvem várias temáticas sobre a cultura gaúcha no Rio de Janeiro. Desta forma, apresentações, lives e outras atividades que mantêm em constante destaque o Rio Grande do Sul, a cultura e o Alegrete em seus corações, por meio do grupo Eco Leguero Folclore Gaúcho.

Tatielle disse que tudo faz parte de uma teia do destino e vai muito além do entendimento de muitos. Eles já tinham realizado uma cerimônia em 2019, em um evento que era uma Feira Medieval, que tinha a realização de um casamento Celta. “Fomos os únicos gaúchos, devidamente pilchados, a casar neste dia” – sorriu.

Com as apresentações que são verdadeiras histórias da cultura gaúcha, eles atuam em escolas e também em eventos no Rio de Janeiro, citam as costeladas.

No decorrer da narrativa dessa mistura entre uma carioca e um paranaense com coração e alma alegretenses, o casal disse que eles têm muita história e que o grande sonho é vir para Alegrete onde pretendem construir uma casa, próximo à residência do familiar que cedeu o local para o casamento que foi ao ar livre, ao meio dia.

“Eu não nasci aqui, mas tenho um grande amor por essa terra. Eu amo esse chão, amo Alegrete, falou Hanniel que além de cantar músicas nativistas também toca bombo leguero.

Para que o sonho se tornasse uma realidade, o casal fez uma live e contou com uma vakinha. Assim, puderam fazer a celebração da união à moda antiga e no estilo mais gaúcho possível, à luz do dia, ao ar livre e com a paisagem que demonstra a cultura gaúcha, pois um cavalo estava solto nas imediações do altar. Eles agradeceram a todos e em especial os padrinhos que se deslocaram de outro Município. Já a família da noiva Tatielle acompanhou toda cerimônia através de uma live – eles não estavam aqui comigo, mas se fizeram presentes pela tecnologia e através do meu amor por eles.- completou.

A carioca que tem um vasto conhecimento da cultura gaúcha, diz ser fã dos Fagundes e que na residência do casal não pode faltar o chimarrão, música Nativista e a alegria. O casal retorna ainda esta semana para o Rio com a certidão de casamento no Civil e no religioso, também devidamente vestidos com os trajes que representam a cultura gaúcha.