Parece longe, mas partidos já avaliam nomes à Prefeitura e Câmara para 2024

Essa eleição é uma das que movimentam muito os partidos, seus filiados e os que trabalham para eleger seus preferidos. Parece estar longe, a mais de um ano, mas os partidos para quem não sabe já começam a costurar alianças e apontar candidatos bem antes do pleito em outubro de 2024.

O PSDB, por exemplo, conforme o ex vereador Celeni Viana tem como meta recuperar a bancada na Câmara e desta forma está arregimentando novas lideranças para defender a sigla, embora com meta definida, isso não impede o partido de se lançar ao Executivo, na condição de protagonista, comentou. Ele acredita que com as obras que já foram entregues e outras que vão ser feitas, pelo atual governo do estado, credencia o Partido a aprensentar bons nomes à Câmara Municipal.

Nessa linha, o PAT vai colocar ao longo das próximas semanas, a posição de todos os partidos para mostrar como esta a movimentação de nomes à Prefeitura de Alegrete.