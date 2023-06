Trilha turística, Caminho do Pampa, começa ser definida no Rincão do 28

A comitiva foi recebida pela Eng.ª Agr.ª Adriana Vargas, da Fundação Maronna, na Estância do 28, onde puderam visitar diversos pontos de interesse histórico e cultural. Além da sede da propriedade, foram exploradas as mangueiras de pedras, as ruínas da fazenda dos Cambraias e os cemitérios de campanha, que abrigam os restos mortais de antigos moradores, incluindo escravos. Essa região faz parte de uma das primeiras sesmarias do sul do Brasil, terras doadas pelo reino de Portugal para a colonização no século XIX, conforme registros do Arquivo Público do Rio Grande do Sul.

Caroline Figueiredo, Secretária da SEDETUR, explicou que o objetivo dessas visitas é qualificar a implementação da Trilha Caminho do Pampa, adicionando pontos de parada ao longo do percurso para proporcionar aos caminhantes experiências únicas, por meio do contato com a natureza e com a história do lugar.

Leonardo Cera, Diretor de Turismo da SEDETUR, comentou que a trilha terá como eixo principal um percurso de 170 km, passando pelos municípios de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento, totalmente dentro da área de proteção ambiental do rio Ibirapuitã (APA Ibirapuitã). Essa região é a maior unidade de conservação do Bioma Pampa.

Leticia Freitas, Bióloga da Prefeitura de Rosário do Sul, destacou a rica flora e fauna da região, com ênfase na diversidade de pássaros e outros animais observados nas matas e campos que compõem as belas paisagens locais. Amir Saleh, da ACAPAMPA, ressaltou o grande potencial turístico da Trilha Caminho do Pampa devido à sua beleza natural e aos aspectos geológicos e culturais que compõem um riquíssimo sítio arqueológico, com mais de 300 anos de história.

A visita ocorreu no último dia 21 e teve como objetivo principal mapear os locais de interesse turístico no Rincão do 28, fornecendo subsídios para o desenvolvimento e aprimoramento da Trilha Caminho do Pampa. Com essa iniciativa, espera-se promover o turismo sustentável na região, valorizando suas riquezas naturais e culturais e oferecendo aos visitantes experiências enriquecedoras.