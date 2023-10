Parque Aldo Fagundes, obra que vai mudar a paisagem urbanística da zona leste, começa sair do papel

Segundo o secretário de infraestrutura, Mário Rivelino, a substituição dos postes já estava prevista e, devido ao fato de já estarem desativados, o processo de transformação da área começou.

O projeto, elaborado pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa/Alegrete), foi apresentado ao prefeito Márcio Amaral e ao vice Jesse Trindade no dia 17 de dezembro de 2021. O professor Ederli Marangon e os acadêmicos Leonardo Mendonça, Rubens Meichtry e Vitor Avila foram os responsáveis pelo desenvolvimento da proposta.

A futura obra promete transformar a região, oferecendo espaços dedicados ao esporte, lazer e cultura. Atualmente, o projeto está na fase de orçamento, com um investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões.

O Parque Linear Aldo Fagundes contará com uma variedade de amenidades para a comunidade, incluindo áreas verdes, espaços para prática esportiva, ciclovia, áreas de convívio, restaurantes, playground, academias ao ar livre, minicampo de futebol, parquinho infantil e diversos pontos de descanso. Localizado no canteiro central da Avenida Tiarajú, o parque se estenderá da rótula de interseção com a Avenida Caverá até a rótula de interseção com a Avenida Inácio Campos de Menezes.

Uma das novidades é a pista de skate em construção, que será integrada ao Parque Linear em frente à Unipampa. Esse adicional foi viabilizado por meio do esforço do ex-vereador Paulo Berquó (PT) e financiado por uma emenda parlamentar do deputado Henrique Fontana (PT).

A expectativa da comunidade é grande para que esse espaço se torne uma realidade em breve, oferecendo não apenas um ambiente de lazer, mas também promovendo a integração social e incentivando a prática de atividades físicas ao ar livre.

Com informações e foto: Ana Fernandes