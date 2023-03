O Parque Rui Ramos é um dos mais arborizados da cidade. Mais conhecido como “Praça dos Patinhos”, ganhou essa alcunha porque havia um lago com patos e pedalinhos no mesmo lugar. Atualmente, é ponto de encontro dos alegretenses, que tanto no verão, como no inverno, aproveitam o local para se reunirem, principalmente aos domingos, para finalizar com tranquilidade o final de semana.

Fernanda Pedroso