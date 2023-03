Parcial do Irga aponta 19% na região e Alegrete atinge 18% da área colhida

Os primeiros dados do Irga sobre a colheita do arroz da safra 2022/2023 no RS mostram que foram colhidos até o momento 101.355 hectares, o que representa 12% da área total semeada no Estado (839.972 hectares).

Os orizicultores da Fronteira Oeste registram 49.962 hectares colhidos de um total semeado de 251.096 ha (19,90%). A Planície Costeira Externa colheu 15.317 ha de 93.927 ha semeados (16,31%). A Campanha gaúcha indica 12.713 ha colhidos de um total de 122.548 ha (10,37%).

Em Alegrete, de 48.130 ha de área semeada, já foram colhidos 8.600 ha, ou seja, 18%. Os números foram obtidos junto a 9ª NATE do Irga em Alegrete.

O levantamento do instituto foi elaborado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações coletadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia diretamente junto aos produtores com dados atualizados até o dia 8.

Segundo os registros feito pelo instituto, a região Central mostra que 8.744 ha foram colhidos dos 112.051 ha semeados (7,80%). A Planície Costeira Interna tem até o momento 9.192 ha colhidos de 122.767 ha totais (7,49%). E a Zona Sul está com 5.427 hectares colhidos de 137.583 semeados (3,94%).

Fotos: reprodução