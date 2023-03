Atropelamento deixa trabalhador sem dentes e com fraturas pelo corpo

Share on Email

Um trabalhador foi atropelado na última quinta-feira(9), à noite, em Alegrete.

A ocorrência não foi realizada pela Brigada Militar, pois, segundo a esposa da vítima – a motorista teria solicitado que não acionasse a polícia, pois iria prestar toda assistência. “Com ajuda de populares, ela colocou meu marido dentro do carro e foi até a casa dela, onde um homem que seria o esposo, assumiu a direção e eles foram até a UPA. Lá, meu marido passou por atendimento e ficou hospitalizado até sexta-feira ao meio-dia, em razão das fraturas(inclusive fez uma cirurgia no cotovelo e colocou pinos), teve uma fratura no pulso e cerca de 36 pontos na cabeça, assim como, quebrou os dentes da frente.”- descreveu Luciele de Menezes.

O relato dela segue, informando que o acidente foi no bairro Airton Senna, na rua Albino Severo – Zona Leste. A vítima, João Paulo Domingues Gidiel, de 23 anos estava se deslocando até a residência de uma irmã, onde Luciele o aguardava.

“Meu esposo iria se apresentar numa empresa de construção na sexta-feira, o acidente foi na noite anterior. Ele não tem nem previsão de quando vai ter condições de retornar ao trabalho – portanto – nossa renda ficou muito comprometida e tem todos os valores de medicamentos. A motorista ficou com o número do meu celular, mas não entrou mais em contato. Pelo menos até o momento, estamos desassistidos e aguardando que ela possa cumprir com o que falou, pois acreditamos na palavra dela. Diante das dificuldades, Luciele realizou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.

Ela destaca que o único objetivo é que a condutora preste assistência, além da bicicleta que ficou danificada e é o único meio de locomoção dele. Meu esposo ficou muito abalado em razão da perda dos dentes”- pondera.