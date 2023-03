Parte da população, principalmente jovens, está mentalmente doente- afirma Samu Mental

Número de atendimentos relacionados a transtornos mentais é muito alto em Alegrete.

Somente no ano de 2022, foram 1.722 atendimentos relacionados a transtornos mentais e dependência química. De acordo com o diretor do Samu Mental, Claudiomiro Oliveira, em Alegrete, no mínimo três atendimentos diários são relacionados a situações graves envolvendo problemas relacionados à saúde mental.

O serviço de SAMU Mental da Secretaria da Saúde, instituído em Alegrete desde 2019, é um diferencial de atendimento em toda região, sendo um serviço de elevada importância no Município.

Casos de pessoas em surto, por algum transtorno de saúde mental, drogadição, alcoolismo ou os que tentam alguma ação contra a própria vida são alguns dos atendimentos realizados pela equipe.

O aumento nos atendimentos pelo Samu Mental identificou, também, que os casos mais graves são com jovens que estão, cada vez mais cedo, consumindo produtos ilícitos, além de bebidas alcoólicas e também o uso de medicamentos.

Segundo Claudiomiro, as drogas estão provocando efeitos alucinógenos e manias de perseguição. Os atendimentos a tentativas de suicídio, principalmente por meio de medicamentos, se mantêm expressivo.

O Samu Mental é um projeto que dá um grande suporte às pessoas que estão em situação de drogadição e etilismo