Idoso a cavalo sofre ferimentos em acidente com caminhão do Exército Brasileiro

De acordo com os policiais militares, uma guarnição foi acionada na localidade, onde o homem de 69 anos, teria sido socorrido pela ambulância do Exército, após uma queda do cavalo.

Informações preliminares dão conta de que o animal teria se assustado do caminhão e ocorreu o choque entre o veículo e o cavalo. Com impacto, ocorreu a queda e os ferimentos no idoso.

Chica – a bugia que divide almoço com taxistas da Praça Nova

A vítima estava passando por atendimento, na Unidade de Pronto Atendimento(UPA), e não havia sido ouvida pelos policiais. As lesões teriam ocorrido no lado direito do corpo, entretanto, sem detalhes sobre o estado de saúde do trabalhador rural, também, não havia detalhes sobre o animal.

A ocorrência estava sendo realizada na Delegacia de Polícia. Os militares prestaram socorro à vítima.